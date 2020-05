Policiais penais frustram tentativa de fuga em presídio de Rio Branco

O material foi encontrado na cela 22 do referido pavilhão, onde sete detentos cumprem pena

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) frustraram mais um plano de fuga de sete detentos do Complexo Penitenciário de rio Branco, na tarde deste domingo, 24. A ocorrência foi registrada na cela 22 do pavilhão “I” da Unidade de Regime Fechado, destinada aos presos sentenciados.

De acordo com a equipe de plantão, durante o procedimento de verificação de estrutura, realizado às 16h30 no pavilhão I, os policiais penais encontraram uma escada artesanal, um aparelho celular, uma faca e uma tereza (espécie de corda artesanal produzida com leçol).

O material foi encontrado na cela 22 do referido pavilhão, onde sete detentos cumprem pena. Devido à apreensão, os detentos foram encaminhados ao isolamento preventivo e responderão a procedimento administrativo disciplinar para apurar a falta cometida.

Brazil Confirmados 363,618 +0 (24h) Mortes 22,716 +0 (24h) Recuperados 149,911 41.23% Ativos 190,991 52.53%

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários