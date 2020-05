Policial à paisana frustra assalto e atira contra assaltante na Baixada da Sobral

Um adolescente de 15 anos foi baleado nas costas após roubar uma motocicleta, na tarde desta segunda-feira (11), na Rua Campo Grande, no Bairro João Eduardo I, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o jovem estava armado e havia acabado de roubar uma motocicleta modelo Titan, de cor preta e placa OVG-1140, quando tentou realizar outros roubos mais à frente, mas ao abordar um policial à paisana, acabou sendo atingido por um tiro disparado pelo agente.

Após ser baleado, o menor caiu no chão agonizando, momento em que o policial tirou a arma de perto do assaltante e acionou o CIOSP e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O jovem foi socorrido e, após ser estabilizado, foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações e auxiliaram o colega da segurança pública até a Delegacia de Flagrantes (Defla), para confeccionar o boletim de ocorrência juntamente com outras vítimas do menor infrator.

O caso será investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

