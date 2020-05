Policial penal Renê Fontes é um dos 84 casos de coronavírus divulgados nesta terça

O agente penal do Instituto Penitenciário do Estado do Acre (Iapen), Renê Fontes, confirmou por meio das redes sociais nesta terça-feira (5) que é um dos casos confirmados de coronavírus no Acre.

“Amigos, hoje recebi o resultado. Infelizmente, testei positivo para COVID-19”, declarou.

Nos últimos dias, Renê já havia se manifestado se queixando de sintomas da doença, no entanto, após realizar coletas, o resultado positivo saiu apenas hoje. Não se sabe ainda se sua filha e esposa contrariam o vírus.

O coronavírus já atinge 816 pessoas em todo o estado, deixando 29 óbitos, até o momento.

