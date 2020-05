Por coronavírus, Fifa decide adiar Copa do Mundo de Futsal para 2021

A Fifa anunciou, na manhã desta terça (12), em seu site oficial, que adiou a próxima edição da Copa do Mundo de Futsal para 2021.A decisão se deu por conta da pandemia do novo coronavírus. Originalmente, o torneio estava marcado para acontecer entre os dias 12 de setembro e 4 de outubro deste ano, na Lituânia.

Com a pandemia, o órgão determinou que o mundial comece também em um 12 de setembro, mas de 2021. O término deve acontecer no dia 3 de outubro do ano que vem.O Brasil, pentacampeão e o maior vencedor da competição, estará presente na próxima edição do torneio.Além da Copa do Mundo, a Fifa adiou também as edições da Copa do Mundo Feminina Sub-20 e Sub-17.

A primeira competição foi remarcada para ter início no dia 20 de janeiro de 2021, e a segunda começará no dia 17 de fevereiro do mesmo ano.O 70° congresso da Fifa também sofreu mudanças. Ele estava previsto para ocorrer na Etiópia daqui a três meses -o evento teve a data mantida, mas será realizado virtualmente.

