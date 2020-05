Preço da gasolina subiu apenas no Acre e outros dois estados, diz pesquisa da ANP

Acre, Sergipe e Tocantins foram os únicos estados brasileiros que sofreram com alta no preço médio da gasolina, que baixou em 23 Estados, incluindo o Distrito Federal. As informações são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com o portal Terra, muitos fatores interferem no preço da gasolina, “como, por exemplo, o valor da importação, cotações internacionais, taxas, entre outros. Há rumores de que o preço do combustível pode aumentar no fim da quarentena, porém, tudo vai depender do mercado”.

No país, a alteração foi de R$ 4,149 para R$ 4,095, ou seja, o preço médio baixou 1,30%.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários