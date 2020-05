Prefeito de Boca do Acre revoga decreto que permitia ônibus pela BR-317

O prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz, revogou o decreto 055/2020, que permitia tráfego intermunicipal e interestadual na BR-317. A revogação foi anunciada pelo Ministério Público do Amazonas.

De acordo com sites locais, houve muita pressão popular em torno do caso. Um decreto do Governo do Amazonas previa a BR-317 fechada para transporte intermunicipal e interestadual – o que vai acontecer a partir de agora até o dia 13 de maio.

Sites locais apontam aumento nos casos de Covid-19 no município.

