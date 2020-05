Prefeito de Sena Madureira teria aglomerado amigos em churrasco, revela áudio

O vazamento de um áudio atribuído a uma assessora da deputada estadual Meire Serafim dá conta de que o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), com quem a parlamentar é casada, teria feito um churrasco com amigos nos últimos dias. A conduta contraria as recomendações de isolamento feitas por autoridades, inclusive o próprio gestor.

O almoço, segundo o material vazado, foi em comemoração à ida do prefeito de Senador Guiomard, André Maia, para o MDB. O áudio diz ainda que a deputada teria ficado “chateada” com a aglomeração promovida pelo marido devido a epidemia de covid-19.

A autora do áudio informa no próprio material que obteve as informações em uma conversa pessoal com Meire. “Ela [Meire] disse [a Mazinho] que não precisava disso. ‘Em plena pandemia e ele fazendo uma coisa dessas? Não concordo'”, parafraseou a mulher, dando razão à deputada.

O áudio diz ainda, sem detalhes, que a deputada teria comentado que o colega de parlamento Gehlen Diniz (Progressistas) “não está errado nos pronunciamentos que faz”. Diniz é um ferrenho opositor ao mandato do marido de Meire.

Confira o material, que teve voz adulterada para não comprometer a autoria:

Nas últimas horas, um parente próximo a Mazinho teve contaminação por coronavírus noticiada em vários sites de notícias locais.

Procurado pela reportagem, o prefeito de Senador Guiomard disse não ter participado de nenhum churrasco para comemorar sua ida ao MDB. “Se teve, não fui convidado”.

Sena Madureira já soma 17 casos de coronavírus. Cinco deles foram registrados nas últimas 24 horas, segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

