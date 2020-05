Prefeitura adequa fluxo nas unidades de saúde garantindo atendimento essencial à população

Mesmo concentrando todos os esforços no enfrentamento ao coronavírus, a Prefeitura de Rio Branco segue garantindo atendimento médico para a população nas Unidades de Referência em Saúde (Uraps), Unidades de Saúde da Família e Policlínica do Barral y Barral. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) adaptou o fluxo de atendimento, cumprindo as medidas de proteção e orientações do Ministério da Saúde.

Os pacientes que chegarem às unidades precisam estar de máscara. Na recepção eles devem passar por uma barreira sanitária e depois triagem clínica com médico ou enfermeiro. Se apresentar sintomas de gripe que não sejam graves será avaliado, medicado e instruído a seguir o isolamento social, medidas de controle domiciliar e será monitorado.

No caso de apresentar sintomas gripais graves, o paciente será encaminhado para Unidade de Referência da Covid-19, que é a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do 2º Distrito.

Em casos que não há sintomas de gripe, os pacientes também passam pela triagem e receberão atendimento conforme cada caso.

O gestor da Semsa, Oteniel Almeida explicou que a proposta de adequação do fluxo tem o objetivo de garantir o atendimento nas unidades, sem prejuízo ao usuário e para evitar aglomerações. “Reforçamos que não houve suspensão dos atendimentos que realizamos, o que houve foi a suspenso dos serviços estaduais para especialidades, e essas especialidades estão retornando pouco a pouco. O processo de adequação dessas unidades se deu para atender melhor as pessoas garantindo prioridade para aquelas que precisam de acompanhamento”, esclareceu o secretário.

As Uraps funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados das 7h às 13h. Já as unidades básicas estão abertas das 8h às 12h e das 14h às 18h.

