Prefeitura de Brasileia garante iluminação pública em loteamento do município

O loteamento José Rabelo, localizado após o clube da PM em Brasiléia, tem uma média de 30 famílias que residem no local e que viviam há vários anos às escuras, haja vista a falta de iluminação pública no local.

A Prefeita Fernanda Hassem, atendendo a reivindicações dos moradores, buscou parceria junto à Energisa e essa semana realizou, através da equipe de Obras, a instalação de iluminação pública no local, garantindo assim maior segurança e tranquilidade aos moradores do loteamento.

Mayele, moradora do loteamento José Rabelo, falou da importância da iluminação no bairro. “A iluminação para nós representa muito, pois antes, o bairro era muito escuro, os moradores tinham medo de andar à noite e ser assaltado, quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem, por ter disponibilizado a iluminação pública para todos os moradores aqui do bairro”.

Mesmo no período de pandemia, os trabalhos essenciais, principalmente das Secretarias de Saúde e Obras, continuam sendo realizados em Brasiléia, onde os servidores tomam as medidas preventivas necessárias, com a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e mantendo a distância recomendada pelos órgãos de saúde.

A Prefeitura de Brasiléia continua garantindo investimentos à população.

“Era um compromisso da gestão da Prefeita Fernanda Hassem, realizar a iluminação do loteamento José Rabelo e estamos concluindo os trabalhos nesse bairro para que os moradores tenham mais segurança ao retornarem para suas casas, pois eles são os maiores beneficiados”, disse o Secretário de Obras, Lima Andrade.

