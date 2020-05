Prefeitura de Brasiléia realiza entrega de mascaras para a população

Preocupada com o avanço do novo coronavírus e com aumento do numero de casos no Estado e região, a Prefeitura de Brasileia vem realizando algumas medidas preventivas para evitar que a doença chegue no município.

Uma das medidas adotadas foi a distribuição de máscaras, que iniciou beneficiando o publico de risco levando em domicilio.

O objetivo é conscientizar e proteger o cidadão caso haja necessidade de sair de casa. As máscaras confeccionadas de acordo com a recomendação dos órgãos de Saúde.

O uso das mascaras diminui a probabilidade de contagio da população, e a equipe da Secretaria de Assistência Social está entregando máscaras de tecido aos munícipes que se encontram nos bancos, comércios e avenida principal da cidade, fazendo orientação da importância de usar o Equipamento de Proteção Individual.

A Secretária de Assistência Social Leda Santiago fala da medida de prevenção. “A entrega de mascaras teve uma grande aceitação por parte dos moradores de Brasileia.

Queremos agradecer o empenho de todos para evitar a proliferação desse vírus e pedir para quem puder fique em casa”, falou Leda Santiago.

