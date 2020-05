Prefeitura de Rio Branco realiza ações de prevenção e combate à covid-19 em vários setores

Por orientação da prefeita Socorro Neri, o Poder Público Municipal mantém ações de prevenção à disseminação e combate ao novo coronavírus em várias frentes de serviços. As medidas compreendem, entre outras, limpeza em ruas, praças, parques, feiras livres, mercados municipais e centros de abastecimento.

A Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), segue realizando serviços essenciais à população como capinação, limpeza de córregos, limpeza de boca-de-lobo, manutenção de galerias, entre outros, com boa eficiência e menor tempo. Segundo Kellyton Carvalho, secretário da Zeladoria, os serviços são fundamentais para evitar a disseminação da Covid-19 e outras doenças que acontecem nesta época do ano, como é o caso da Dengue, Zika e Chikungunya.

“Os trabalhadores utilizam equipamentos de proteção individual durante as ações, de acordo com a necessidade do serviço”, observou Kellyton.

Nesta terça-feira (12), equipes da Zeladoria realizam atividades de roço, capina, catação e retirada de entulhos manual e mecanizada, em bairros e vias estruturantes, na Estrada Irineu Serra, Bairro João Eduardo I, Conjunto Village, Bairro Santa Cecília, Rua Rio de Janeiro, Rua Luiz Gonzaga, Avenida Ceará, Centro e Área Verde do Bairro Montanhês.

Os serviços de desobstrução de drenagem, roço, capina, catação e retirada de entulhos avançam na cidade. Hoje, foram comtemplados com os serviços de limpeza pública a Rua Renascimento e Travessa Bom Jesus.

A SMZC realizou limpeza de praças, quadras de esporte e, nos parques: Igarapé Fundo, Tucumã e Maternidade, além de playgrounds e quiosques. Já a equipe de limpeza e manutenção atendeu as escolas municipais Ilson Alves Ribeiro (Wilson Ribeiro) e Kauã Kennedy dos Santos (Aroeira).

Iluminação pública

A Prefeitura de Rio Branco também executou manutenção de iluminação pública em ruas, travessas e praças, nos bairros Abraão Alab e na Via Chico Mendes.

Educação ambiental

Nos bairros e em escolas municipais, parques e áreas verdes, o Município está realizando, junto a população, orientação sobre disposição correta de resíduos e conscientização ambiental. Os locais atendidos nesta segunda são: área verde do Jardim São Francisco, Rua Isaura Parente, Avenida Nações Unidas, Rua Rondônia, Rua Canoa (Belo Jardim) e Rua Mamão (Morada do Sol).

Quantidade

Em 2020, a Prefeitura de Rio Branco, já recolheu mais de 20.67 toneladas de entulhos das ruas do município. Quanto ao descarte do resíduo domiciliar, uma das recomendações durante o período de quarentena é reforçar os sacos de lixo.

Os materiais devem ser ensacados 2 (duas) vezes em material resistente, descartáveis e com enchimento de até dois terços da sua capacidade. A medida busca evitar o contato dos coletores com possíveis resíduos contaminados.

