Prefeitura entrega cestas básicas para moto táxis de Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Cruzeiro do Sul segue com a distribuição de cestas básicas para as categorias mais afetadas pela pandemia do coronavírus.

Nesta sexta-feira, 8, o prefeito Ilderlei Cordeiro entregou sacolões para os 200 mototaxistas da cidade.

“Quero agradecer a essa categoria por continuar cuidando da nossa população. Vamos continuar cuidando da saúde alimentar da nossa população. Não adianta dizer para ficar dentro de casa e não dar nenhum aporte alimentar para essas pessoas”.

“Queremos agradecer em nome de todas as famílias o prefeito. Ele está trazendo o alimento que vai direto para nossa mesa, além dos descontos que ele já deu para nossa categoria”, disse o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Zaldo Nobre.

