Presidente do Imac tem celular clonado e nome envolvido em tentativa de roubo de caminhonete

O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Andre Hassem, registrou uma denúncia na Delegacia da 4º Regional do Alto Acre nesta segunda-feira (11) após ter o seu celular clonado e seu nome envolvido em uma tentativa de roubo de caminhonete.

Tudo começou quando uma família que estava anunciando a venda de um carro recebeu a ligação do número que seria do secretário. No telefonema, o criminoso, se passando por André, disse que estava interessado no veículo, fazendo em seguida toda a negociação com o vendedor.

“O criminoso pediu para que o dono do carro o levasse até Epitaciolândia, na madrugada de hoje, para que eu fizesse a negociação. Lá o pior iria acontecer. A sorte é que um dos membros da família, antes disso, teve contato com o meu pai, que disse que aquilo se tratava de um golpe. Imediatamente ele me ligou e registramos a denúncia”, informou Hassem à reportagem do ContilNet.

André já tomou as medidas cabíveis e disse que já explicou aos membros de seu local de trabalho o ocorrido.

Ele não é o primeiro entre figuras públicas do Acre a ter o telefone clonado. Na última semana o governador Gladson Cameli também foi vítima da cilada, além de outros deputados estaduais.

