Primeiro Dia Municipal do Teatro é celebrado nesta quinta-feira

Em 19 de novembro de 2019, a Câmara Municipal de Vereadores instituiu para 7 de maio o Dia Municipal do Teatro. O projeto foi proposto pelo vereador Mamed Dankar, votado em unanimidade por todos os parlamentares, e decretado pela prefeita Socorro Neri, como forma de reconhecimento ao segmento teatral.

A data também comemora o aniversário da Federação de Teatro do Acre (Fetac), que neste ano, celebra 41 anos de existência e resistência. Para isso, a instituição, junto a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), preparava uma semana de programação, porém, devido a Covid-19, teve quer ser adiada, assim como o Fetac em Cena, que seria realizado em março de 2020.

Ainda assim, o presidente da Fetac, Lenine Alencar, destaca a importância da data. “O movimento cultural de teatro ficou muito honrado por esse reconhecimento do vereador Dankar, extensivo a todos os demais parlamentares, e a sensibilidade inexorável da prefeita Socorro Neri. A Fetac está em ação há mais de 40 anos em Rio Branco, levando apresentações para os mais diversos bairros, escolas e espaços públicos. Esperamos em breve poder celebrar da forma que gostaríamos: indo para as ruas e para os palcos nos apresentarmos com a presença da população”, relata.

O presidente da FGB, Sérgio de Carvalho, ressaltou a importância de ter uma data municipal para celebrar o Teatro. “Temos em nossa cidade um movimento teatral que fez e faz história, movimento que merece todo o nosso respeito e que a prefeita Socorro Neri reconhece o valor e contribuição para Rio Branco, por isso decretou esse dia dedicado a eles, após votação unânime na Câmara dos Vereadores. Nosso desejo era comemorar esse 7 de maio com apresentações nas ruas e nos teatros, muita festa, mas precisamos respeitar o momento de isolamento social”, diz.

