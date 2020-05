Procon vai receber reclamações de consumidores em plataforma online

Em tempos de pandemia, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) quer ficar de olho em tudo. Além de oferecer os seus canais de comunicação, a instituição está usando as redes para orientar a utilização da plataforma on-line consumidor.gov.br.

De acordo com release divulgado pelo Estado, trata-se do site oficial do governo federal para atender as reclamações de consumo, intermediando o contato direto entre consumidores e fornecedores. “O serviço também está disponível por meio de aplicativo, onde o consumidor pode baixá-lo na App Store ou na Google Play”, endossa o texto.

Dados mostram que, no ano passado, 99% das reclamações cadastradas foram respondidas e cerca de 81% dos problemas resolvidos. Você também pode denunciar por meio dos contatos telefônicos do Procon/AC: (68) 3223-7000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 h, ou 151, e pelo e-mail: procon.acre@ac.gov.br.

