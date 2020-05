Professor aposentado de Engenharia Civil da Ufac, Luiz Alípio, morre em Rio Branco

Mais um professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), faleceu neste domingo (18). O professor aposentado, Luiz Alípio Moraes Nunes, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas estaria internado no Hospital Juliana, mas a causa da morte não foi divulgada.

O comunicado foi feito pela Associação dos Docentes e das Docentes da Ufac. “Aos familiares e amigos, e em nome dos professores da Ufac, a diretoria da Adufac apresenta as condolências e oferece sua solidariedade neste momento de dor”

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários