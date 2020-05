Professor do curso de História da Ufac morre vítima de coronavírus em Rio Branco

A informação do falecimento e a causa foram divulgados pela Associação de Docentes do Acre

O professor Márcio Roberto, do curso de História da Universidade Federal do Acre, é mais uma das vítimas de coronavírus no Acre. O seu nome não consta na lista de óbitos oficiais da Secretaria de Estado de Saúde.

A informação do falecimento e a causa foram divulgados pela Associação de Docentes do Acre por meio de nota.

“A sua valorosa contribuição e o seu espírito alegre farão com que esteja sempre presente entre nós.

Aos familiares e amigos, as condolências da Adufac e da comunidade acadêmica”, diz trecho.

