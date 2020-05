Promotor diz que lockdown causará medidas traumáticas nas áreas social e financeira

O promotor pediu que as pessoas possam de fato cumprir as determinações das autoridades

O promotor Glaucio Ney Shiroma Oshiro, titular da promotoria especializada de Defesa da Saúde do Ministério Público do Acre (MP-AC) se manifestou em uma programa de rádio sobre o possível decreto de lockdown pelo governo. Segundo ele, caso as atuais medidas de contenção de casos do Covid-19 não surtirem efeito, o último passo é o confinamento total.

“Conversando, entendemos que se as medidas de distanciamento de casos continuarem sem adesão, o próximo passo será o lockdown. Isso causará medidas traumáticas tanto na área social quanto nas atividades econômicas”, alertou.

Oshiro pontuou ainda que vem conversando com o Poder Executivo para reforçar a necessidade de que seja cumprido o isolamento social imposto pelo governo, evitando medidas duras. “Se permanercemos neste quadro, o lockdown será inevitável”, explicou.

Com relação à fala de Cameli sobre o possível lockdown após os mil casos, Oshiro disse que isso foi uma forma de alerta para a população. “Não basta apenas o número do registro de casos, são necessários outros fatores como por exemplo, a adesão ou não do distanciamento social, se a curva apresentar estabilização ou estruturação do sistema de saúde. Tudo isso deve ser levado em consideração para que se tome a decisão mais correta”, ressaltou.

Ao fim, o promotor pediu que as pessoas possam de fato cumprir as determinações das autoridades.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários