Reginaldo Ferreira diz que Progressistas não ficou em silêncio sobre candidatura de Bocalom

O presidente da executiva municipal do Partido Progressistas em Rio Branco, Reginaldo Ferreira, declarou ao ContilNet na manhã deste sábado (24) que todas as lideranças da sigla estão unidas em um único propósito em relação à chapa majoritária para a prefeitura de Rio Branco, contendo os nomes de Tião Bocalom e Marfisa Galvão.

Ferreira disse que não houve silêncio da direção em direção em relação ao adiamento do nome da chapa majoritária que seria anunciado na última semana. “A chapa já está formada, o que houve foi um adiantamento do anúncio devido à pandemia do Coronavírus”, explicou.

Reginaldo fez questão de frisar que toda decisão ligada ao Progressistas no Acre passa pelo aval da presidente regional, senadora Mailza Gomes, que se encontra em Brasília. “A senadora está conosco por meio de videoconferência nos ajudando a tomar as decisões envolvendo as eleições municipais deste ano”, relatou.

Para encerrar a entrevista, o dirigente partidário acrescentou que o PP está alinhado com o governador Gladson Cameli em todas as suas ações. Para ele, uma das provas é a decisão a favor da pré-candidatura do ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom. “Nenhuma decisão deixa de ser analisada pelo Governador e também pela senadora Mailza Gomes. Estamos em sintonia”, salientou, agradecendo o apoio dos deputados estaduais José Bestene, Gehlen Diniz e do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior.

