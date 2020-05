Rodrigues Alves: três funcionários de loteria testam positivo para covid-19

Informação foi confirmada pela Saúde do município. Contaminados trabalham em lotérica

Informações vindas de Rodrigues Alves, no interior, dão conta de que três funcionários da lotérica da cidade testaram positivo para o novo coronavírus. De acordo com informações confirmadas pela Secretaria de Saúde, trata-se de duas mulheres e um homem.

Os três trabalhavam com atendimento ao público – com fluxo, inclusive, maior por parte de pessoas que procuravam recebimento do Auxílio Emergencial concedido pelo Governo Federal.

Nos próximos dias, a Saúde do município deve anunciar medidas preventivas.

