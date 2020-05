“Se continuar nesse avanço de casos, teremos que paralisar tudo”, alerta Gehlen

O líder do governo, deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), declarou na sessão remota desta quarta-feira (27) que o avanço da pandemia da covid-19 no Acre, poderá fazer com que o governo tenha que tomar uma medida drástica, no caso, a paralisação de todas as atividades.

“Se continuar nesse avanço de casos que estamos, teremos que paralisar tudo”, dispara Diniz.

O Progressistas destacou que está bastante preocupado com a situação que, inclusive já está próximo de 5 mil casos, e com a incredulidade do presidente Jair Bolsonaro. “Confesso que estou preocupado com a incredulidade do governo”, ressaltou.

Em sua fala, Diniz pontuou que 90% das pessoas que chegarem a ser acometidos, não sentirão sintomas. “Mas, 10% terão sintomas graves’, encerrou.

Brazil Confirmados 394,507 +2,147 (24h) Mortes 24,600 +51 (24h) Recuperados 158,593 40.2% Ativos 211,314 53.56%

