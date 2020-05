Sem politicagem, Socorro Neri e Gladson se unem por um bem maior: a saúde da população

A prefeita tem se alinhado com as políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Estado, sendo uma grande amiga de todos os cidadãos

Visita

A prefeita Socorro Neri gostou do que viu no Instituto de Traumotologia (INTO). Diga-se de passagem, a humanização dos espaços do instituto com jardinagem é uma parceria do município que dar ao ambiente, um ar de paz para quem está em situação difícil de saúde.

Sensibilidade

Quem acompanhou a visita da prefeita Socorro Neri ao espaço, pode ver a sensibilidade dessa parceria com o estado. A prefeita tem se alinhado com as políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Estado, sendo uma grande amiga de todos os cidadãos rio-branquenses nesse momento critico de saúde pública.

Sem politicagem

Toda essa parceria – vale lembrar – ocorre entre dois gestores de partidos diferentes e com objetivos políticos antagônicos em 2020. Ambos, optaram por salvar vidas, abandonaram a velha politicagem.

Parabéns

Muito atuante na Câmara Federal em Brasília, o deputado Manuel Marcos fez aniversário nesta quinta-feira (7). Pela excelente pessoa que é e pelo trabalho exemplar quem vem exercendo em seu mandato, os parabéns mais sinceros e cheios de boa vibrações da nossa coluna!

Vida longa e felicidade, Manuel!

Emoção

O presidente da Associação Comercial do Acre, Celestino Bento, tem razão quando fala do número de desempregados que começam a surgir com o segundo mês consecutivo de isolamento social. Isso é fato. Erra, quando age com emoção e afirma que não existe nenhuma política pública para essas pessoas.

Auxílio emergencial

O governo federal com ajuda de deputados e senadores aprovou um auxílio emergencial entre R$ 600 e R$ 1.200 para mais de 50 milhões de brasileiros. Não é atoa que as filas dos bancos como Caixa Econômica Federal são quilométricas diariamente.

Estresse na alta

Há informações de um setor da economia que vem chamando os servidores para trabalhar. O estresse não ocorre devido os números da balança comercial, pasmem, é que o cidadão deixou de realizar as viagens rotineiras para o sul do país. E tome pressão aos gestores públicos.

Alô Damares

A ministra Damares Alves, do Ministério da Muher, da Família e dos Direitos Humanos, falou em vídeo de um projeto social voltado para o Acre. Ela foi cobrada pela deputada federal Mara Rocha, pelo menos para enviar dos R$ 4 bilhões disponíveis, ajuda para população idosa em situação de vulnerabilidade.

Procurando o que?

Sindicalistas procuraram o Ministério Público em busca de conhecimentos sobre o projeto que cria o Instituto da Saúde. É aquela velha história da busca de chifre em cabeça de cavalo. O nascedouro da proposta passou pelo Parquet.

Internautas

Os internautas não perdoam. Um deles postou nas redes sociais pergunta sobre o pedido de férias do vice-governador Major Rocha. Essa turma não deixa nada barato.

Frente fria

Nossa capital está com clima ameno que deve permanecer até domingo. Como não temos Formigão aberto, resta-nos cobertores para a famosa friagem.

Campanha

A senadora Mailza Gomes tem sido muito fiel ao isolamento social. Em campanha pelas redes sociais a senadora incentiva a quarentena. Está com toda razão.

Recursos

A deputada federal Vanda Milani tem razão quando afirma que parte dos recursos do socorro federal, um total de R$ 200 milhões, pode ser utilizado pelo estado, no período pós-pandemia, para ajudar na recuperação econômica.

Barulho

O secretário de Produção e Agronegócio, tem feito o barulho que pode com a informação da proibição da vacinação de febre aftosa no rebanho do Acre. É o que pecuaristas e empresários esperavam há décadas.

