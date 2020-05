Senadora Mailza Gomes deseja “ótimo dia” para todas as mães do Acre

A senadora Mailza Gomes, grávida do seu terceiro filho, desejou um ótimo dia a todas mães do Acre. O vídeo emocionante que destaca a rotina durante a quarentena foi postado em suas redes sociais neste domingo, 10, Dia das Mães.

“Mãe, você foi escolhida por Deus para guardar dentro de si o dom da vida. Escolhida para cultivar com carinho as sementes do futuro. Quero desejar à todas as mamães, em especial para minha Dona Cleusa, um feliz dia das mães. Estamos passando por um momento delicado. Mas, com fé em Deus logo, logo estaremos juntas comemorando essa data tão especial. Desejo um ótimo dia à todas as mamães, fiquem com Deus e um grande abraço da senadora Mailza Gomes”, disse.

No vídeo, Mailza está na companhia dos filhos Henry Miguel, 12, e Helena, de 8 anos e também faz uma homenagem a mãe, Dona Cleusa. “Em pleno distanciamento social não deixamos de celebrar a data. Hoje já liguei pra minha mãe para agradecer por todo ensinamento e apoio em todos esses anos. Como é cada um na sua casa, nosso encontro foi marcado por videochamadas e muito amor, mesmo não estando juntas fisicamente”, finalizou a senadora.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários