Sesacre confirma envio de respirador mecânico para pacientes com coronavírus em Sena

Após inúmeros pedidos por equipamentos de tratamento para o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, para o tratamento de vítimas do coronavírus, finalmente a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) enviará um respirador mecânico até o fim desta semana para o município.

A notícia foi dada pelo deputado estadual Gehlen Diniz (Progressista), após um pedido feito por ele ao governador e ao secretário Alysson Bestene.

Em conversa agora há pouco com o Secretário de Saúde do Estado, Senhor Alysson Bestene, o mesmo garantiu que até o fim dessa semana encaminhará um respirador mecânico para Sena Madureira, e tão logo cheguem mais respiradores no estado, fará nova remessa para o município. Vamos aguardar e continuar cobrando”, escreveu.

A cidade já tem 17 casos confirmados de covid-19, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

