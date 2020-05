Show de artistas locais quer arrecadar valores para a causa animal e contra a covid-19

Dito Bruzugú e Aarão Prado apresentam neste domingo, via YouTube, sucessos do brega

O “soli” é de solidário, mas também pode ser de solidão. Assim se define o Solibrega, show ao vivo dos artistas acreanos Dito Bruzugú e Aarão Prado que acontece neste domingo (3), às 19h, no canal do YouTube do grupo Os Descordantes (youtube.com/osdescordantes).

No repertório, o melhor do brega brasileiro, como “Boate Azul”, “Garçom” e “Fogo e Paixão”, além dos sucessos das bandas acreana Os Descordantes e Euphônicos, das quais os músicos fazem parte, respectivamente. Bruzugú explica que ele e o colega estarão juntos no mesmo ambiente, mas respeitando as recomendações de distanciamento de pelo menos dois metros.

O evento é promovido pela organização não governamental Sociedade Amor a Quatro Patas (SAQP), que cuida de animais de rua em Rio Branco, em parceria com a EPI’s Covid-19, força-tarefa criada por acadêmicos de Medicina do Acre para auxiliar no combate ao coronavírus.

A ideia do Solibrega é incentivar a doação de dinheiro para ajudar cachorros e gatos de rua e arrecadar equipamentos de proteção individual (EPIs) diversos para profissionais de saúde que atuam contra a covid-19, que já infectou mais de 400 pessoas no Acre, matando cerca de 20 delas.

Um número de telefone e dados de uma conta bancária serão divulgadas durante as duas horas de show para que espectadores e empresários solidários queiram fazer sua doação financeira ou de materiais diversos para a confecção de EPIs.

“Nesses tempos de quarentena, as pessoas diminuíram as doações para a causa animal, mas muitos bichos continuam sendo resgatados, alguns precisando de medicamento e acompanhamento, outros estão internados ou em lar provisório”, informa André Barrozo, membro da ONG.

Para saber mais sobre a SAQP e a EPI’s Covid-19, acesse o perfil das entidades no Instagram: @amoraquatropatas e @episcovid19.

