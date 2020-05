Sobrecarga em suprimento de oxigênio na Upa não afetou pacientes, diz Sesacre

Incidente ocorreu na manhã deste sábado, na Upa do Segundo Distrito

Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunica que por volta das 8 horas deste sábado, 30, o suprimento de oxigênio da UPA do Segundo Distrito sofreu uma sobrecarga no seu fornecimento, mas sem prejuízos para os pacientes internados.

O incidente aconteceu porque, nos pontos de fornecimentos, foi preciso conectar três motor-respiradores, como são chamados os aparelhos para ventilação mecânica de pacientes, além das muitas tomadas de oxigênio que já estavam em uso.

De acordo com a gerente da unidade, Dora Vitorino, a sobrecarga foi momentânea e, embora tenha reduzido o nível de suprimento de oxigênio, não causou nenhum transtorno aos pacientes que dependiam dos referidos pontos.

Um técnico plantonista da empresa responsável pela manutenção do sistema foi acionado imediatamente e, de forma rápida, fez os devidos reparos, restabelecendo o sistema em tempo hábil e sem quaisquer danos aos internados na unidade.

