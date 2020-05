Terceira fase de vacinação contra H1N1 iniciou segunda dia 11 de maio em Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, iniciou na última segunda-feira (11), a terceira etapa da Campanha Nacional de Influenza, que previne contra a gripe H1N1. A imunização se estende até o dia 05 de junho e será dividida em duas fases.

De 11 a 15, as imunizações foram feitas, prioritariamente, em crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência. A partir do dia 16 de maio, será a vez dos professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.

O prefeito Ilderlei Cordeiro destacou que o objetivo é vacinar mais de 10 mil pessoas.

“Nosso intuito é vacinar o maior número de pessoas possível. As pessoas precisam se vacinar porque os vírus estão circulando. A vacina contra a gripe não tem eficácia conta a COVID-19, mas previne contra a gripe H1N1 que também pode matar”, reforça.

As vacinas estão sendo aplicadas em todas as unidades de saúde que não são sentinelas, drive-thru (tenda armada no Centro em frente ao Banco do Brasil), das 8h às 11 (manhã) e das 14h às 17h (tarde) e também vacinação em domicílio.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários