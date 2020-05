Times ingleses aprovam retorno de treinos coletivos

O futebol da Inglaterra deu mais um passo para o retorno após o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19), pois nesta quarta (27) a Premier League (liga de futebol profissional do país) anunciou que foi decidido de forma unânime o retorno dos treinos coletivos.

Segundo o comunicado divulgado nas redes sociais da liga inglesa, as equipes “votaram por unanimidade a retomada dos treinos coletivos, dando mais um passo em direção ao reinício da temporada da Premier League, quando for seguro fazê-lo. As equipes agora podem treinar em grupo e realizar disputas, minimizando qualquer contato próximo desnecessário. A prioridade da Premier League é a saúde e o bem-estar de todos os participantes”.

A liga inglesa também afirmou que estão sendo seguidos protocolos médicos rigorosos para garantir que os centros de treinamento sejam seguros. Desta forma, serão realizados testes em jogadores e funcionários de clubes duas vezes por semana.

Porém, mesmo com este anúncio, ainda não há a definição de uma data para o reinício das competições.

Se o futebol masculino caminha para o retorno na Inglaterra, a temporada do futebol feminino chegou ao final. Na última segunda (26), a Football Association (Federação de Futebol da Inglaterra) anunciou que decidiu encerrar a temporada 2019/2020 da Superliga Feminina e do Campeonato Feminino por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

