Transmissão comunitária: Centro e 2° Distrito lideram Covid-19 em Sena Madureira

Uma estatística divulgada pela polícia militar nesta quinta-feira (21) com base nos dados oficiais da secretaria municipal de saúde aponta os locais com maior incidência de Coronavirus no Vale do Iaco. O relatório aponta as seis comunidades com maior incidência de transmissão comunitária.

Com 14 casos confirmados da doença, o Centro da cidade é o campeão de infectados, totalizando 14 pessoas; seguido pelo Segundo Distrito com 13 confirmações. Aparecem ainda no topo do ranking, o Bosque (08), Bom Sucesso (07) e Vila Militar (06). Os dados indicam que a doença atinge também alguns pontos da zona rural. Já são 05 casos positivos.

A estatística confirma que mais de 70% dos bairros registram casos de Covid-19, totalizando 17 localidades urbanas.

Até esta quarta-feira (20), a secretaria municipal de saúde havia confirmado 70 casos de Covid-19 em Sena Madureira. Outros 24 pacientes aguardavam resultado de exame, 05 internados, 01 óbito e 01 curado fazem parte da estatística.

Relação dos locais mais afetados

1°- Centro (14)

2°- 2° Distrito (13)

3°- Bosque (08)

4°- Bom Sucesso (05)

5°- Zona Rural (07)

6°- Vila Militar (06)

Relação de bairros com incidência de covid-19 em Sena Madureira:

Centro (14)

Bosque (05)

Bom Sucesso (07)

Ana Vieira (02)

2º Distrito (13)

Zona Rural (05)

Vila Militar (06)

Pista (01)

Vitória (03)

Cristo (02)

Eugênio Areal (02)

Siqueira Campos (03)

Praia no Amarilio (01)

CSU (01)

Trav. Rosa Gonçalves (01)

Jorge Alves Júnior (03)

Cidade Nova (01)

