Transparência: Prefeitura divulga balanço de ações realizadas em combate ao coronavírus

Antes mesmo da confirmação de casos do novo coronavírus em Rio Branco, a Prefeitura já se antecipava e em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) montou um grupo de trabalho com o objetivo de tomar medidas de prevenção e proteção à população, no início do mês de março.

Dia 17 de março a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) confirmou os primeiros casos da Covid-19, na capital acreana, e a partir de então Governo e Prefeitura se uniram para conter e enfrentar o novo vírus.

A primeira decisão da prefeita Socorro Neri foi criar o Comitê de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19). A partir da implantação da Comitê, Socorro Neri tomou uma série de medidas para combater a pandemia e garantir a segurança e o bem estar da população.

Veja quais foram as principais medidas adotadas pela gestão municipal no enfrentamento ao novo coronavírus:

SAÚDE



• Antecipação da Campanha de Vacinação contra a Influenza, como forma de impedir a circulação de outros vírus gripais;

• Criou um modelo específico de Vacinação para o período, seguindo todas as orientações do Ministério Saúde. Os grupos prioritários estão sendo vacinados sem sair do carro ou em casa;

• Aumentou as equipes de saúde para alcançar as metas de Vacinação da população;

• Imunizou a população em situação de rua;

• Realiza barreira sanitária na Rodoviária Internacional de Rio Branco, monitorando a entrada e saída de pessoas da cidade;

• Readequou o fluxo de atendimento nas Unidades de Saúde do município com o forma de garantir que a população continue recebendo atendimento médico;

• Está realizando testes rápidos para detectar a Covid-19, em profissionais assintomáticos da saúde e da segurança pública;

• Implantou o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que compõe a Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública, e conta com 54 centros ativos em todo o Brasil. O atendimento é realizado todos os dias das 8h às 18h;

• Fiscalização reforçada nos estabelecimentos comerciais que prestam serviços essenciais, como supermercados, por exemplo;

• Equipes multidisciplinares nas ruas realizando trabalho de orientação e conscientização;

• Ampliou a entrega de 1 para 3 meses de medicamento para doentes crônicos;

• Está acompanhando os casos confirmados de Covid, com fator de risco, através de visita domiciliar para garantir o cumprimento da quarentena;

• Garantiu todos os EPIs necessários para as equipes de saúde, prevenindo a contaminação desses profissionais.

• Ampliou a oferta de serviços de saúde, por meio da abertura da Unidade Básica de Saúde MANOEL MARQUES – localizada na zona rural, garantindo assistência em saúde mais próxima a população;

•auxílio na organização de filas nos bancos e locais de grande circulação, conscientizando através de som volante.

ECONOMIA



• Garantiu a isenção na taxa de iluminação pública para famílias de baixa renda;

• Insentou o IPTU para quem pagaria até R$ 131,80. Prorrogou o pagamento do mesmo imposto até o dia 30 de junho, oferecendo desconto de 20% para quem for pagar em parcela única; e 10% para quem for parcelar.

• Insentou permissionários da taxa de renovação;

• Prorrogou o prazo para paganento do ISS até o dia 31/12, para Taxistas, auxiliar de taxistas, mototaxistas, auxiliar de mototaxistas, motofretistas e frentistas, cadastrados na RBTrans;

• Deu ordem de serviço para cinco importantes obras de infraestrutura, visando aquecer a economia com manutenção e criação de postos de trabalho e também compra de insumos para execução das obras;

• Negociou junto ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal prazo de carência para renovação, renegociação e novas contratações de crédito consignado para servidores municipais;

• Antecipou o pagamento dos salários de março e abril;

EDUCAÇÃO



• Suspendeu as aulas tanto na rede pública quanto na rede privada;

• Criou o Portal da Escola, um espaço virtual com o objetivo de manter o vínculo da Escola com os alunos, disponibilizando ferramentas multimídias de aprendizado e diversão em familia;

• Distribuiu 9 mil kits de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, que estão com aulas suspensas;

CIDADE



• Decretou estado de calamidade pública, que foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac);

• Determinou restrição do transporte público reduzindo a frota em circulação, para diminuir a circulação do vírus em ambientes que geralmente têm maior concentração de pessoas;

• Restringiu o tráfego de pessoas em locais de grande fluxo como o Terminal Urbano e o Calçadão da Benjamim Constant;

• Suspendeu realização de eventos culturais e de esporte;

• Fechou espaços públicos destinados a prática de esporte ou lazer, como quadras, academias populares e Parques;

• Determinou a higienização dos veículos do transporte público, bem como cabines de venda de bilhetes, roletas e bancos dos terminais;

• Higienização diária dos espaços e vias públicas;

• Suspendeu a realização de feiras da agricultura familiar;

• Adotou novas medidas para realização de velório e sepultamento;

• Em parceria com o governo do Estado, determinou sistema de rodízio de carros para quem não estiver trabalhando com prestação de serviços essenciais e outros. A medida visa diminuir a circulação de pessoas pela cidade, sem necessidade;

OUTRAS MEDIDAS

• Suspendeu os atendimentos ao público, mantendo somente aqueles que são essenciais e garantindo a instalação de painéis de acrílico para os atendimentos que precisarem ser mantidos;

• Prorrogou para o dia 31 de dezembro vigência dos alvarás de localização, funcionamento e sanitário;

• Estão dispensadas as licitações para aquisições de bens, serviços, incluindo engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento ao novo coronavírus;

• Instituiu o Comitê de Compras e Contratações;

• Readequou o atendimento de famílias em vulnerabilidade social e já ultrapassa a marca dos 6 mil atendimentos, durante a pandemia;

