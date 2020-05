Três funcionários têm sintomas de covid-19 e Caixa suspende atendimentos na agência do Centro

O espaço receberá nas próximas horas uma higienização completa, de acordo com o órgão

Depois de três funcionários apresentarem sintomas do coronavírus na Caixa Econômica Federal do Centro de Rio Branco, localizada na Avenida Brasil, o atendimento foi suspenso nesta sexta-feira (8).

A previsão é que o serviço retorne neste sábado, das 8h às 14h.

O espaço receberá nas próximas horas uma higienização completa, de acordo com o órgão.

O orientação é que os clientes procurem as outras agências disponíveis na Capital ou utilizem o aplicativo do banco para os serviços essenciais.

Os possíveis infectados e as pessoas que tiveram contato com estes foram colocados em quarentena por um peíodo de 5 dias. Os que estão com sintomas já foram afastados.

