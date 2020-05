Uma em cada três cidades do Acre já tem mortes por coronavírus confirmadas

A maioria (85%) está na capital. Cruzeiro do Sul e Plácido de Castro têm três óbitos, cada

Em pouco mais de dois meses de pandemia, 1/3 das cidades acreanas já registram óbitos por coronavírus, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). São elas: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Assis Brasil, Acrelândia, Sena Madureira e Tarauacá.

A capital concentra 85% das mortes por covid-19, com 67 casos até esta quinta-feira (21). Cruzeiro do Sul e Plácido de Castro têm, cada uma, três óbitos confirmados. Tarauacá já registra duas vítimas fatais da doença. As demais cidades têm uma morte, cada.

Com 78 perdas, a média diária de óbitos é de 1,1. A primeira foi registrada no dia 6 de abril, 21 dias após a confirmação dos primeiros casos da doença no Acre. A cada quatro óbitos, três eram de pacientes que possuíam doenças pré-existentes.

Apenas Jordão, Porto Walter e Manuel Urbano ainda não entraram na rota do coronavírus. Em todo o Acre já são mais de 3,1 mil casos oficiais da doença. Pouco mais de mil estão curadas.

Brazil Confirmados 314,769 +3,848 (24h) Mortes 20,267 +185 (24h) Recuperados 125,960 40.02% Ativos 168,542 53.54%

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários