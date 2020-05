UTIs em colapso no AC, Gladson com Bolsonaro e acreano na RedeTV!; confira as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com a nossa retrospectiva semanal.

SEGUNDA-FEIRA

Socorro Neri edita decreto sobre rodízio de veículos e governo prorroga isolamento por mais 15 dias

A Prefeitura de Rio Branco editou nesta segunda-feira (18) uma parte do decreto sobre de nº 316, de 14 de maio de 2020, que fala sobre o rodízio de veículos iniciado hoje na Capital acreana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Governo do Estado publicou nesta segunda-feira, 18, um novo decreto que prorroga, por mais 15 dias, as medidas restritivas tomadas até então para o combate à pandemia de Covid-19. Assim, o isolamento social do Acre deverá ser mantido até o dia 31 de maio. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Acreano na RedeTV! e UTIs em colapso no Acre

O polêmico apresentador Sikêra Jr. se afastou do comando do ‘Alerta Nacional’, na Rede TV!, por ter contraído o novo coronavírus, e pelo menos dois acreanos têm ganhado destaque no telejornal policial. O repórter acreano, Bruno Fonseca, o Brunoso, está comandando o noticiário ao lado de Mayara Rocha. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O setor de unidades de terapia intensiva (UTI) da saúde pública do Acre vai entrar em colapso a qualquer momento, informou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nesta terça-feira (19). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Recorde de casos de coronavírus no Acre e Ministério da Saúde libera uso de cloroquina no SUS até em casos leves

O mais recente levantamento sobre o avanço do novo coronavírus no Acre, publicado nesta quarta-feira, 20, no boletim parcial da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), aponta um novo recorde de casos positivos em menos de 24 horas: 335, totalizando 2.817 diagnósticos confirmados para Covid-19 desde o início da pandemia no estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (20) o protocolo que libera no SUS o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina até para casos leves de covid-19. Até então, o protocolo previa os remédios para casos graves. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Com 286 novos casos em 24h, AC supera 3.100 infectados e Gladson participa de videoconferência com Bolsonaro

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 286 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado, nas últimas 24 horas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli participou na manhã desta quinta-feira, 21, de videoconferência com o presidente da República Jair Bolsonaro. A conferência, que contou com a participação de todos os governadores, foi solicitada por Bolsonaro para definir as estratégias e os principais pontos para o auxílio do governo federal aos estados. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Fabrício Lemos agradece convite de Socorro Neri para assumir Secretaria de Saúde e paciente com coronavírus morre no Into após queda de energia afetar aparelho

O médico Fabrício Lemos foi convidado pela prefeita Socorro Neri para assumir a secretaria municipal de saúde. Lemos ficou conhecido pelo trabalho desenvolvido na direção do antigo Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) informam que uma pane no fornecimento de energia elétrica causada por um animal que atingiu a linha de transmissão, na noite desta quinta-feira, 21, causou interrupção no fornecimento de energia para o Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC), onde funcionam 24 leitos de UTI para pacientes com Covid-19. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

