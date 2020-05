Vanessa da Mata pede desculpas após dica de finanças

Cantora havia sugerido que as pessoas economizassem 30% da renda em vez de gastar com bebidas e churrascos

Após receber uma enxurrada de críticas, Vanessa da Mata pediu desculpas pelo conselho financeiro que deu na última sexta (22/5) por meio das redes sociais. A cantora havia comentado que todas as pessoas deveriam economizar 30% do que ganham, independente do valor do salário.

Na ocasião, a cantora escreveu que, independente do quanto a pessoa ganhasse, era necessário economizar 30% da renda em vez de gastar em bebidas e churrascos.

”Não importa o quanto você ganha, 30% você guarda! Não é salgadinho, nem cerveja, nem churrasco ou o que quer que seja, que possa tirar sua poupança. Nós brasileiros não sabemos fazer gestão familiar e agora muitos estão sofrendo o que seria uma troca maravilhosa de churrasco para dias de tranquilidade”, disse a cantora, explicando sua forma de raciocínio. “Isso é para quem ganha uma quantia que dá para guardar, claro. E para os que usam a grana no final de semana com outras coisas! Se sobra para o churrasco e cerveja, sobra para economizar!”, afirmou.

Vanessa explicou no sábado que escreveu de forma pouco cuidadosa e que entende que tem quem não possa guardar percentual tão significante. “O que aconteceu mais cedo, foi que falei com um amigo que sempre pedi que economizasse ao invés de fazer festas, churrasco ou beber tanta cerveja no final de semana. Ele hoje concordou e disse que os amigos que iam beber às custas dele não apareciam agora para ajudar!”, disse Vanessa. “Resolvi passar essa informação adiante para todos, sem exceção, sem explicar melhor a fala, como se estivesse generalizando sem querer mas do meu jeito muitas vezes espontâneo sem ler com atenção! Essa informação não é para todos! Meu pedido de desculpas está neste vídeo a todos com muito respeito”, desculpou-se.

