Veja live ao vivo com show de Naiara Azevedo e Rafa Kalimann

A apresentação da cantora no YouTube terá a ex-participante do BBB20 como Mestre de Cerimônias

Depois de participar de um festival on-line, a vez da cantora Naiara Azevedo faz uma live solo. O show virtual está marcado para esta sexta-feira (08/05), a partir das 20h, com transmissão feita pelo YouTube.

“Vai ter muita coisa boa… as musicas do comecinho da carreira, as do novo DVD e modas de outros artistas”, antecipou a cantora. Naiara aproveitou a publicação para anunciar, o nome da Mestre de Cerimônias: Rafa Kalimann.

No repertório, canções como Obrigado Mãe, 50 Reais, Rapariga Digital, Pegada Que Desgrama, Chora no Meu Colo e Contato Bloqueado, entre outros.

