Viatura da PM capota na BR-364 e deixa militar gravemente ferido em Rio Branco

A viatura 202 da polícia militar pertencente ao 2° Batalhão, capotou na rotatória que dá acesso à Empresa Pedra Norte, na tarde desta terça-feira (5), na BR-364, no Bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de uma Major que se encontrava no local do acidente, a guarnição 202 estava se dirigindo para dar apoio à uma ocorrência de roubo no Belo Jardim, quando entrou em alta velocidade na rotatória perdendo a direção e capotando em seguida. No acidente, um militar acabou se ferindo com gravidade.

O PM foi atendido pelo Serviço Avançado de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou os primeiros socorros e encaminhou para o pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e confeccionou o boletim de ocorrência de trânsito. Após todo trabalho técnico, a viatura foi removida por um guincho para o pátio do Detran.

