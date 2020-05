Vídeo mostra suposto aparecimento de Caboquinho da Mata no interior do AC; assista

Um canal na plataforma Youtube, publicou na sexta-feira (29), um vídeo que teria sido gravado no Acre e que supostamente mostra a aparição do Caboquinho da Mata. Personagem lendário da cultura popular amazônica.

O vídeo mostra um vulto correndo entre as árvores e teria sido gravado por caçadores em uma cidade do interior do Acre que não foi revelado.

ASSISTA:

*A lenda do Caboquinho da Mata que surge como um ser capaz de satisfazer desejos, de castigar ou assustar os que praticam ações desagradáveis a seus olhos. Os que são mais castigados são os ambiciosos por que matam a caça e não comem, estragam a carne e maltratam os animais. A esses ele aplica severos castigos, quase todo seringueiro acredita que ele exista.

Segundo o relato que se encontra na página 146 do livro História do Acre, a senhora Marina Lopes dos Santos, no ano de 1993, na região de Brasiléia, afirma ter visto o Caboquinho da mata, no seringal São Vicente, colocação São Francisco. Conta que neste dia andava só, seu marido andava por uma perna de seringa (estrada de seringa) e ela pela outra perna, aí no fim do corte que eles iam se encontrar, porque uma estrada de seringa encontrava com a outra. Para ela conseguir colher mais do que seu esposo, corria para as seringueiras de mais leite. Derrepente ela viu um ser pequeninho e bem moreninho, disse que era o Caboquinho, ela olhava com muito medo e ele desapareceu no ar. Conta que depois disso, ficou com medo e não andou mais naquele trecho cortando seringa.

*Trecho extraído do Trabalho de Conclusão do Curso de Artes Visuais de Lígia da Silva.

