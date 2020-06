Vômito e até bolhas na pele: médico acreano explica quais os sintomas atípicos do Covid-19

Em um vídeo feito com exclusividade para o ContilNet, o especialista traz alguns desses sintomas

Algumas manifestações corporais associadas do diagnósticos de coronavírus têm intrigado boa parte dos profissionais de Saúde que atuam diretamente no tratamento deste quadro clínico em todo o mundo.

Os chamados “sintoma atípicos”, que estão para além da febre, tosse, dor na garganta ou na cabeça, também podem ser fortes indicadores da presença e desenvolvimento do vírus no organismo, de acordo com o médico e imunologista Guilherme Pulici.

Em um vídeo feito com exclusividade para o ContilNet, o especialista traz alguns desses sintomas e a importância de olhar para o funcionamento do corpo nestes últimos meses de pandemia.

Confira!

Brazil Confirmados 514,992 +143 (24h) Mortes 29,341 +27 (24h) Recuperados 206,555 40.11% Ativos 279,096 54.19%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários