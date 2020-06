21 dos 27 jogadores do Corinthians testam positivo para coronavírus

O Corinthians confirmou neste domingo um número impressionante de infectados com Covid-19. Foram 21 jogadores do elenco principal contaminados com o novo coronavírus nos últimos meses.

Deste total, 13 já estão recuperados. Como informou o clube no último sábado, outros oito serão afastados do reinício das atividades até que se recuperem por completo. O número chamou a atenção do clube. Afinal, são 27 atletas no atual elenco profissional.

O Timão realizou um total de 190 testes. Este número, além dos jogadores, inclui funcionários e familiares que vivem com os colaboradores. A informação foi divulgada pelo Meu Timão e confirmada pelo GloboEsporte.com.

Total de testes = 190 (com familiares)

Jogadores:

8 afastados

13 já tiveram e estão recuperados

Comissão e estafe:

4 afastados

17 já tiveram e estão recuperados

Funcionários do CT:

1 afastado

12 já tiveram e estão recuperados

Total: 42 pessoas recuperadas

O Corinthians preservou a identidade dos infectados. O único nome mencionado na nota oficial do clube foi o massagista Raimundo “Ceará”, que apresentou sintomas da doença e foi hospitalizado.

Ele já apresentou melhora, mas, como pertence ao grupo de risco estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, será preservado das atividades. O mesmo acontecerá com todos os funcionários acima de 60 anos.

A partir de terça-feira, os atletas começarão a bateria de avaliações físicas, testes bioquímicos e fisiológicos para o retorno às atividades. Os treinos com bola só estão permitidos a partir de 1º de julho.

O Corinthians listou algumas das medidas tomadas para evitar a propagação do novo coronavírus, tais como:

Não utilização de vestiários;

Distribuição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para todos os funcionários nas dependências do CT (incluindo atletas, exceto durante atividades físicas);

Instalação de pontos de higienização com álcool espalhados;

Divisão de grupos fixos;

Realização de atividades ao ar livre no campo;

Designação de fisioterapeutas aos mesmos grupos de atletas para não haver variação de contato;

Não serão servidas refeições no centro de treinamento para diminuir risco de compartilhamento de objetos.

Os treinos não poderão ser acompanhados pelos profissionais de imprensa.

Não há previsão para a retomada do Campeonato Paulista. Faltando duas rodadas para o término da primeira fase, o Corinthians está na terceira colocação do Grupo D, com chances remotas de avançar ao mata-mata. O Timão está cinco pontos atrás do Guarani, segundo colocado, e já não consegue alcançar o líder Bragantino.

