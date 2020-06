Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão em clima de paquera após bazar solidário

Solteiros, jovens, bonitos e solidários. A vontade de ajudar os menos favorecidos acabou unindo Bruna Marquezine e Enzo Celulari. A atriz e o empresário estão se conhecendo melhor desde que firmaram uma parceria para um bazar virtual organizado por ele para ajudar pessoas carentes. Por enquanto, o contato entre os dois se limita à troca de mensagens via celular e Instagram, já que, por conta da pandemia do coronavírus, não podem se encontrar pessoalmente.

Amigos de Bruna revelam que ela está encantada por Enzo, que, por sua vez, a trata como um lorde. A atriz ficou tão empolgada com a atuação do filho de Claudia Raia e Edson Celulari à frente do tal bazar , que tratou de enviar cinco malas com doações para o projeto, lotadas de peças grifadas que ela não usa mais ou nem usou.

PUBLICIDADE

Não é de hoje, porém, que Enzo presta atenção à sua mais fiel colaboradora. O clima de paquera já existia. Em abril, já no meio da quarentena, ele organizou um festival solidário virtual e Marquezine foi uma das participantes. Enzo conseguiu até a proeza de colocar a atriz e Anitta no mesmo projeto. Na época, a cantora ainda era namorada de Gabriel David, sócio e um dos melhores amigos do empresário.

Desde o término com Neymar, Marquezine não assume um relacionamento. O mesmo acontece com Enzo, que terminou com a bilionária Victória Grendene pouco antes do carnaval deste ano.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários