Horóscopo 2020: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Lua e Vênus facilitarão a expressão dos sentimentos. Firme bons acordos nos relacionamentos e torne o clima mais leve. Palavras carinhosas aproximarão os filhos, o par ou uma nova paixão. Se estiver só, circule pelas redes. Tudo aberto para encontrar um amor virtual e tornar a vida mais alegre. Mudanças no papel profissional à vista. Júpiter e Plutão trarão mais poder.

Touro (21/04 – 20/05)

Acordos financeiros com a família darão fôlego para você se estruturar melhor, formatar novo projeto em parceria e planejar os próximos passos na carreira com calma. Arrume bagunças e libere espaço na casa. Hora de se desapegar de objetos acumulados com o tempo e facilitar as tarefas domésticas. Novos padrões de conforto e consumo tornarão a vida mais leve.

PUBLICIDADE

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Acerte no alvo, hoje. Sol na área do dinheiro iluminará investimentos e favorecerá negociações financeiras. Ótimo para impulsionar um empreendimento e redirecionar a carreira. Conversas motivadoras darão sabor ao dia. Vênus em seu signo em harmonia com a Lua inspirarão cuidados de beleza e mais romantismo no amor. Proximidade com irmãos, compartilhe sonhos.

Câncer (21/06 – 22/07)

Determine prioridades e planeje o orçamento. Talvez precise cortar uma despesa e refletir sobre padrões de consumo ao invés de contrair dívidas ou contar com a sorte. Valores afetivos e responsabilidades contarão pontos nas decisões de hoje. Mercúrio retrógrado em seu signo mudará a maneira de pensar. Cuide dos seus recursos, posses e afetos. Invista no futuro.

Leão (23/07 – 22/08)

Com Lua em seu signo, você estará em primeiro lugar. Hora de se cuidar com mais carinho e respeitar as necessidades de segurança e equilíbrio. Bom também para estabelecer limites claros e planejar mudanças. Aproveite este período que antecede o aniversário para avaliar ganhos e perdas. Encerre um longo ciclo. Algo maior se desenhará para o futuro.

Virgem (23/08- 22/09)

Saúde mais frágil, hoje. Respeite as necessidades de descanso e de mais horas de sono. Ambiente de trabalho sujeito a confusões. Melhor ficar na sua e não alimentar fantasias negativas. Em compensação, o amor crescerá a cada dia. Solte a imaginação. Sonhos românticos darão sabor ao dia. Bom também para meditar e fortalecer a fé.

Libra (23/09 – 22/10)

Cuidar do corpo e do seu equilíbrio será fundamental para a autoestima, desempenho no trabalho e disponibilidade nas relações. Aproveite para se conectar com amigos, parceiros de equipe, pessoas de outras localidades e levante o astral. O Sol iluminará a carreira e caminhos para o futuro. Mesmo que as metas pareçam difíceis, com determinação você chegará lá!

Escorpião (23/10 – 21/11)

Planos a dois para o futuro trarão entusiasmo. O amor inspirará passos mais amplos na carreira e na vida pessoal. Ainda não será possível determinar prazos de trabalho ou datas de viagem. Enquanto aguarda melhores condições, valerá estudar, resolver pendências com a família e fortalecer a saúde. Espiritualidade, filosofia, música e arte serão assuntos atrativos nesta fase.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Clima de aventura no amor esquentará o coração. Aumente a confiança numa relação especial. Vênus e Lua em harmonia trarão momentos alegres e carinhosos. Tudo aberto também para um novo envolvimento, se estiver só. Alguém de longe despertará curiosidade por outra cultura ou idioma. Evite pensamentos obsessivos, com Mercúrio retrógrado. Paixão em alta!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Privacidade será fundamental hoje para você dar forma aos projetos de trabalho e aumentar a produção. A paciência estará curta para conversas longas ou gente enrolada. Evite discussões. Posicionamentos claros nas relações garantirão mais leveza e o sossego desejado. Amor com clima quente, mesmo se só for possível convivência virtual. Espere por surpresas gostosas.

Aquário (21/01 – 19/02)

Harmonia nos relacionamentos e mais emoção no amor manterão o coração tranquilo e a inspiração necessária para enfrentar os desafios no trabalho. Respostas e negociações poderão atrasar, com Mercúrio retrógrado. Aproveite para organizar ideias e pesquisar novidades. Se estiver só, Vênus e Lua trarão chances de paixão virtual para alegrar o clima.

Peixes (20/02 – 20/03)

Trabalhe de casa, cuide da saúde e mantenha a calma com situações que você não pode mudar. Despesas com filhos ou reestruturações poderão abalar o orçamento. O dia também trará perspectivas de aumento dos rendimentos. Antigos clientes ou parceiros poderão retornar. Apesar das incertezas, tudo fluirá positivamente. Vênus e Lua trarão harmonia familiar.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários