Mastro da Gameleira recebe nova bandeira em comemoração aos 58 anos da emancipação do AC

O Governo do Estado comemora, nesta segunda-feira (15), 58 anos da emancipação do Acre à categoria de Estado. Em 15 de junho de 1962, o presidente da República João Goulart, sancionou a lei que transformou o Território do Acre em Estado do Acre.

A data foi considerada feriado estadual a partir da Lei nº 14, de 2 de setembro de 1964, quando o então governador Edgard Pereira de Cerqueira Filho sancionou a lei aprovada na Assembleia Legislativa do Acre.

PUBLICIDADE

Como tradição, o Estado promove a solenidade da troca de bandeira do mastro da Gameleira, à partir das 9 horas na Praça da Gameleira – Travessa Natanael Albuquerque, 1277.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários