AC receberá 30 respiradores neste final de semana para reforçar combate à covid-19

A saúde pública do Acre vai contar, neste final de semana, com um reforço de mais 30 respiradores para auxiliar o tratamento de casos graves de covid-19. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (4) pelo senador Márcio Bittar (MDB) em suas redes sociais.

Os novos equipamentos foram prometidos no dia 21 de maio em uma audiência entre Bittar, o governador Gladson Cameli, o secretário de Saúde Alysson Bestene e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello.

Naquela ocasião, o Ministério da Saúde enviou outros 30 respiradores ao estado de forma imediata. As máquinas já estão sendo usadas para salvar vidas.

“O ministro confirmou que os equipamentos estão chegando ao Acre neste final de semana, portanto, cumprindo a promessa que nos fez na audiência com o governador e o secretário”, disse o parlamentar, que anunciou também a visita do ministro a Rio Branco e Cruzeiro do Sul no próximo dia 15.

