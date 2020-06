AC teve 3 mortes por covid-19 registradas pela Sesacre nas últimas 24h; veja quem são

Dos três novos registros de óbitos ocorridos nas últimas 14 horas e divulgados pela Sesacre na tarde deste domingo (14), um é do sexo masculino e os outros dois do sexo feminino. Os casos são de Rio Branco e Feijó, cujas idades estão entre 62 e 75 anos.

Os óbitos do sexo feminino são:

M.A.S.N., de 62 anos, deu entrada no 6 de junho e faleceu no dia 14 do mesmo mês, sendo a unidade notificadora o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). A mulher residia em Rio Branco.

M.A.M., de 75 anos, deu entrada no dia 4 de junho e faleceu no dia 13 do referido mês, sendo o Hospital Regional do Juruá a unidade notificadora. Ela era moradora do município de Feijó.

O óbito masculino é de:

A.N.S., de 72 anos, que deu entrada no dia 18 de maio e veio a óbito no dia 13 de junho, sendo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), a unidade notificadora. Ele residia em Rio Branco.

