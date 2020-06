Acre abateu média de 35 mil cabeças de gados por mês no 1º trimestre

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta semana apontam que o Acre abateu, no primeiro trimestre de 2019, mais de 104 mil cabeças de gado, o que daria uma média de 35 mil por cada um dos meses.

O número é 8,7% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando se abateu 96,5 mil cabeças no estado. A variação foi a segunda maior do país, atrás apenas de Santa Catarina.

O presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), José Francisco Thum, espera que os números cresçam ainda mais nos próximos meses ou pelo menos se mantenham. Ele considera a pecuária um dos carros-chefe da economia local e diz que o atual governo contribuiu para o aumento nos dados.

O Acre vai na contramão dos números nacionais, que no primeiro trimestre de 2020 registraram redução de 8,5% em relação aos três primeiros meses de 2019.

