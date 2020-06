Acre ocupa o primeiro lugar em ranking de exploração do trabalho infantil

Pesquisa do Ministério Público do Trabalho no Maranhão aponta índice de 10,6% no estado

Uma análise do Ministério Público do Trabalho no Maranhão (MPT-MA) e do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente no Trabalho (Fepetima) mostra o Acre no primeiro lugar do país em exploração do trabalho infantil.

Com índice de 10,6%, o estado está à frente de Rondônia (10,5%), Pará (9,3%), Piauí (8,8%) e Maranhão (8,1%). De acordo com a pesquisa, que usou dados do IBGE divulgados anteriormente, em todo o Brasil, 2,4 milhões de crianças e adolescentes trabalhavam em 2016, o que representa 6% da população (40,1 milhões) nesta faixa etária.

No dia 12 de junho, comemorou-se o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.

