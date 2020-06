Acre recebeu apenas 5 respiradores de 39 comprados para tratamento do covid-19

Um levantamento feito pelo G1 nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal mostra que o Acre comprou 39 respiradores até o momento para o tratamento de vítimas do coronavírus e só adquiriu 5 deste total.

O respirador é considerado importante para pacientes em estado grave da Covid-19, quando há insuficiência respiratória. O aparelho tem a função de poupar o esforço de respirar. O equipamento ajuda o paciente a sobreviver.

De 6.998 respiradores comprados durante a pandemia pelos Estados, apenas 3.088 foram entregues, de acordo com o levantamento.

As empresas fornecedores estão sendo investigadas pelo Ministérios Públicos de Contas. Em alguns Estados, Em alguns, a compra foi cancelada, desfeita ou ainda não foi concluída.

O Acre é o terceiro do Brasil com menor número de respiradores adquiridos, perdendo para Rondônia (0) e Alagoas (0).

O valor médio pago por um respirador varia de R$ 40 mil a R$ 226 mil no país, revela o levantamento. Ou seja, um respirador pode ser até cinco vezes mais caro do que outro.

