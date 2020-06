Acre registra 325 novos casos e seis mortes por covid-19 nesta quinta, diz Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa, no boletim desta quinta-feira, 18, mais 325 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Desse modo, o número de casos positivos para a doença subiu de 10.339 para 10.664 em todo o estado.

Até o momento, o Acre tem 24.884 notificações de infecção por coronavírus, sendo 13.935 descartadas. 5.762 pessoas já receberam alta da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo e 285 amostras seguem aguardando análise laboratorial. 185 pessoas encontram-se hospitalizadas.

