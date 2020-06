Acre registra seis óbitos por covid-19 nesta quarta e total sobe para mais de 170

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 214 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado nesta quarta-feira, 3. Por conta disso, nas últimas 24 horas, o número de casos positivos subiu de 6.465 para 6.679.

A Sesacre também registrou nesta quarta-feira, 3, mais 6 óbitos por Covid-19: 4 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 165 para 171.

Brazil Confirmados 560,737 +4,069 (24h) Mortes 31,417 +139 (24h) Recuperados 253,570 45.22% Ativos 275,750 49.18%

