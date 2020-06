Acre tem 6.679 casos de coronavírus e 171 mortes causadas pela doença

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 214 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado nesta quarta-feira, 3. Por conta disso, nas últimas 24 horas, o número de casos positivos subiu de 6.465 para 6.679.

Até o momento, são 14.915 notificações de infecção por coronavírus, sendo 8.076 (54,1%) descartados e 162 (1,1%) seguem aguardando resultado de exames. Dos 6.679 casos confirmados.

Informa, ainda, que o estoque baixo de swab, material utilizado para coleta e realização de testes de pacientes com sintomas do novo coronavírus, fez com que o volume esperado de exames no laboratório Mérieux também diminuísse nos últimos dias. O material, que era aguardado pelo Estado, chegou esta semana para abastecer os pontos de coleta para PCR.

A Sesacre também registrou nesta quarta-feira, 3, mais 6 óbitos por Covid-19: 4 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 165 para 171.

As mulheres são:

O primeiro caso é da paciente R.S.S.S.S., de 53 anos. Moradora de Rio Branco, ela deu entrada no dia 26 de maio no Into e veio a óbito nesta terça-feira, 2 de junho.

A segunda vítima é A.R.C., de 68 anos. Ela deu entrada no dia 28 de maio no Pronto-Socorro e veio a falecer nesta quarta-feira, dia 3. A paciente residia no município de Senador Guiomard.

Os homens são:

J.R.F., de 84 anos. Ele morreu em casa, no município de Brasileia no dia 1º de junho, sendo o Hospital Raimundo Chaar a unidade notificadora.

O segundo caso é de A.V.C., de 51 anos. Ele deu entrada no dia 31 de maio no Pronto-Socorro. Morador de Plácido de Castro, veio a falecer no dia 1º de junho.

O terceiro caso é de A.R., de 88 anos. Ele deu entrada no dia 30 de maio na UPA do Segundo Distrito e veio a óbito nesta terça, dia 2. Era residente de Rio Branco.

O quarto caso é de S.A.C., de 105 anos. Ele deu entrada no dia 28 de maio no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Morador de Rodrigues Alves, veio a falecer no dia 2 de junho.

Brazil Confirmados 560,737 +4,069 (24h) Mortes 31,417 +139 (24h) Recuperados 253,570 45.22% Ativos 275,750 49.18%

